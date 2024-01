Cantor sertanejo Ton Ferreira é encontrado morto no interior de São Paulo

Artista estava desaparecido desde o dia 5 de janeiro; ainda não há informações sobre o que pode ter ocasionado sua morte

O cantor sertanejo Everton da Silva Ferreira, conhecido como Ton Ferreira, de 34 anos, foi encontrado morto em São José dos Campos (SP), nesta sexta-feira, 12, em um terreno baldio, no bairro Cajuru I, na Zona Leste da cidade. Ele estava desaparecido desde o dia 5 de janeiro e o caso é investigado pelo 6º DP. A esposa do sertanejo, Adriele Stephanie, afirma que comunicou o desaparecimento do rapaz após ele não ter retornado para casa. Ela relata que Ton saiu para cantar em um estabelecimento, foi levar o tecladista em casa depois do fim do show e não voltou para casa. O último contato com o marido foi feito por volta de 4h. O veículo Fiat Uno branco do canto chegou a ser localizado pela polícia, que o encontrou abandonado na estrada do Cajuru, em São José dos Campos, mas o carro, posteriormente, desapareceu novamente. A polícia investiga o que pode ter acontecido com o carro. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Ton Ferreira começou a carreira aos 15 anos, trabalhando ao lado do seu irmão. O cantor havia passado por bandas e até formado duplas no sertanejo. Ele já gravou com o produtor musical Willian Santos, que trabalhou com nomes como Lauana Prado, Thaeme & Thiago e Zé Neto & Cristiano. Ton também foi lutador. Ele se identificava na como contra-mestre de capoeira, competidor de jiu-jitsu e boxe, nas redes sociais.

