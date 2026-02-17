Capital paulista segue em alerta para temporal nesta terça-feira

Na segunda-feira, 16, uma tempestade causou transtornos na capital e municípios da Região Metropolitana

Foto: Divulgação/Governo de SP Chuva no centro da cidade



Nesta terça-feira de carnaval, 17, a cidade de São Paulo permanece com alerta para pancadas de chuvas entre o período da tarde e da noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

As regiões mais atingidas na segunda-feira foram a zona norte da capital, além dos municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

*Estadão Conteúdo