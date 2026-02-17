Jovem Pan > Notícias > Brasil > Capital paulista segue em alerta para temporal nesta terça-feira

Na segunda-feira, 16, uma tempestade causou transtornos na capital e municípios da Região Metropolitana

  • 17/02/2026 12h09 - Atualizado em 17/02/2026 12h12
Foto: Divulgação/Governo de SP Chuva Chuva no centro da cidade

Nesta terça-feira de carnaval, 17, a cidade de São Paulo permanece com alerta para pancadas de chuvas entre o período da tarde e da noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na segunda-feira, 16, uma tempestade causou transtornos na capital e municípios da Região Metropolitana. Além de alagamentos, também foi registrada falta de luz.

As regiões mais atingidas na segunda-feira foram a zona norte da capital, além dos municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

*Estadão Conteúdo

