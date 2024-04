Capotamento de ônibus em rodovia de Minas Gerais deixa ao menos sete mortos e 13 feridos

Ônibus faz a linha de Belo Horizonte a Minas Novas e transportava 40 passageiros; acidente aconteceu durante a madrugada, na MGC-120, entre São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, e bombeiros e policiais trabalham no socorro

Um ônibus capotou na madrugada desta quarta-feira (17) deixando ao menos sete mortos e mais de 13 feridos na MGC-120, entre São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar Rodoviária ainda contabiliza o número de mortes. De acordo com os policiais, as vítimas estão sendo levadas para o hospital de São João Evangelista, mas o número de pessoas feriadas ainda pode aumentar. A princípio, 13 passageiros ficaram feridos e foram levados para o hospital de São João Evangelista. O número de vítimas está sendo contabilizado.

O ônibus, que faz a linha de Belo Horizonte a Minas Novas transportava 40 passageiros e caiu de uma ribanceira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco das 13 pessoas socorridas estavam presas às ferragens. O coletivo capotou próximo a um local conhecido como Curva do Bambuzeiro, por volta das 4h da manhã.