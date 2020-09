Carla Zambelli é intimada pela PF a depor em inquérito sobre atos antidemocráticos

A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar à Jovem Pan

A data para ela ser ouvida ainda não foi definida



A deputada federal Carla Zambelli foi intimada pela Polícia Federal a depor no inquérito que está em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre atos antidemocráticos que pediam a volta da Ditadura Militar. A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar à Jovem Pan. O vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente Jair Bolsonaro, também foram intimados a depor como testemunhas. Carlos depôs no dia 10 de setembro e Eduardo vai falar no dia 22 do mesmo mês.

O inquérito em questão foi aberto no dia 19 de abril a pedido da Procuradoria-geral da República (PGR), que se manifestou contra a intimação de Carlos e Eduardo Bolsonaro, após uma série de protestos que aconteceram em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, os manifestantes pediram a volta da Ditadura Militar e o fechamento do STF e do Congresso. Jair Bolsonaro participou de um desses atos, mas não é investigado. A data para ela ser ouvida ainda não foi definida. Procurada pela reportagem da Jovem Pan, Carla Zambelli ainda não se pronunciou.