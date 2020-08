Carla Zambelli é internada em Brasília após contrair Covid-19

Deputada federal do PSL testou positivo para o novo coronavírus na última quarta-feira,19; hospital informa que ela está bem e realizará exames

Cláudio Marques/Estadão Conteúdo Carla Zambelli é deputada federal pelo PSL-SP



A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) foi internada no hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (24). Ela testou positivo para o novo coronavírus na última quarta. Em nota, a assessoria de imprensa do hospital afirma que a parlamentar deu entrada no hospital “para realização de exames clínicos e investigação de doença autoimune”.

“A deputada encontra-se no quarto e está cumprindo o período de isolamento referente à Covid-19. Ela passa bem, mas ainda sem previsão de alta”, diz a nota. Ao anunciar que havia contraído o vírus, a deputada informou que já está em isolamento social, não apresentava sintomas e que deveria iniciar o tratamento com hidroxicloroquina.