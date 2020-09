Carla Zambelli vai entrar com representação no Ministério Público contra Flávio Dino

Governador do Maranhão gastou quase R$ 1,3 milhão em assinaturas da revista Carta Capital nos anos de 2019 e 2020 para distribuir nas escolas públicas do estado

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo "Esse ato de improbidade não pode ficar impune", escreveu Zambelli



A deputada federal Carla Zambelli (PSL) vai entrar com uma representação no Ministério Público contra o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). Reportagem exibida no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 1º, mostrou que Dino gastou quase R$ 1,3 milhão em assinaturas da revista Carta Capital nos anos de 2019 e 2020 para distribuir nas escolas públicas do estado. “Esse ato de improbidade não pode ficar impune”, escreveu Zambelli em sua página oficial no Twitter.

Representaremos no Ministério Público contra o comunista @FlavioDino, que contratou, com R$ 1,3 milhão de dinheiro público, assinaturas da @cartacapital, revista de extrema-esquerda que faz promoção pessoal do próprio governador. Esse ato de improbidade não pode ficar impune. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) September 3, 2020

Contratos foram feitos em 2019 e 2020

O primeiro dos dois contratos, assinado pela Editora Confiança, aparece no Diário Oficial do Estado no dia 30 de abril de 2019, com um valor total de R$ 600.576, sendo R$ 408 reais por assinatura. Já o segundo foi publicado no mês de agosto de 2020. O valor pelas 1.472 assinaturas subiu para R$ 671.984,40, 10% a mais do que o contrato anterior. No período que vai de abril de 2019 a julho de 2020, último mês antes da assinatura, o IPCA, a inflação oficial do Brasil, soma 3,19%. Ou seja, bem abaixo da alta entre um contrato e outro.

Nas duas compras, a publicação diz apenas que será para atender as escolas da rede pública do Maranhão. Ambas as negociações foram feitas com dispensa de licitação, através de contratação direta. No período de vigência das compras, a Carta Capital deu generoso destaque às ações do governador, inclusive colocando-o como capa da revista na edição de agosto de 2019, pouco tempo depois da assinatura do primeiro contrato. A reportagem, que tem como título: “Comunista, cristão e paraíba: descubra o governador Flávio Dino”, diz, entre outros elogios, que Dino “simboliza as mudanças políticas experimentadas pelo Nordeste na última década”.