Carlinhos Cocaína, um dos traficantes mais violentos do Rio de Janeiro, morre após troca de tiros com a polícia

Considerado ‘dono’ de áreas da Cidade de Deus, criminoso abrigava suspeitos de diversos homicídios, entre eles o de médicos na Barra da Tijuca, e se envolveu em queda de helicóptero da PM

Reprodução/Jovem Pan News Carlinhos Cocaína tinha 52 anos



Carlos Henrique dos Santos, conhecido como Carlinhos Cocaína, morreu nesta sexta-feira aos 52 anos, após troca de tiros com policiais militares do Rio de Janeiro. Os agentes faziam um patrulhamento de rotina quando abordaram um veículo no qual estavam três homens — Carlinhos e dois seguranças. O trio foi levado para um hospital, mas apenas um dos suspeitos sobreviveu. O traficante deixou um histórico marcado por violência. Ele era dono de áreas da Cidade de Deus e abrigava criminosos responsáveis por diversos homicídios na Zona Oeste do Rio, incluindo o assassinato de médicos na Barra da Tijuca, em outubro do ano passado. Além disso, Cocaína era um dos oito suspeitos procurados pela polícia por envolvimento em um tiroteio que resultou na queda de um helicóptero da Polícia Militar em novembro de 2016. De acordo com as autoridades policiais, era um dos traficantes mais perigosos da região.