‘Carlos Barbosa vive uma situação caótica’, diz prefeito da cidade do Rio Grande do Sul

Reprodução/Youtube/JovemPanNews Everson Kirch, prefeito de Carlos Barbosa, cidade do Rio Grande do Sul



Carlos Barbosa, uma cidade situada na região serrana do Rio Grande do Sul, enfrenta uma das suas maiores crises devido a chuvas torrenciais que assolaram a área recentemente. Em uma entrevista à Jovem Pan News, o prefeito Everson Kirch descreveu a situação como caótica e que a cidade está isolada do Rio Grande do Sul após a cidade registrar índices pluviométricos históricos de 600 mm em menos de cinco dias, um volume que normalmente seria esperado ao longo de quatro a cinco meses. O prefeito Kirch revelou que, apesar dos esforços, cerca de 25 famílias em uma localidade mais isolada ainda não haviam sido alcançadas, principalmente devido ao colapso da infraestrutura viária e às condições climáticas adversas que limitaram a visibilidade, e que elas estão sem conexão.

Para superar esses obstáculos, a cidade contou com o apoio de equipes de resgate de Santa Catarina e o uso de um helicóptero particular, além de veículos especializados, como motos de trilha e jipes, que permitiram o acesso a áreas até então isoladas. A solidariedade da comunidade de Carlos Barbosa tem sido um farol de esperança em meio à crise. A resposta imediata aos apelos por ajuda resultou em uma significativa arrecadação de doações, incluindo cobertores, colchões, roupas e alimentos, que foram distribuídos às vítimas abrigadas em locais adaptados, como um ginásio municipal. Essa onda de solidariedade reflete a força e a fé do povo gaúcho, conforme destacado pelo prefeito Kirch, que se mostrou confiante na capacidade da população de superar essa adversidade.