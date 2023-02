Carnaval 2023: Mocidade, Mancha e Dragões são destaques da segunda noite de desfiles em SP

Estrela do Terceiro Milênio, Império de Casa Verde, Águia de Ouro e Acadêmicos do Tucuruvi também desfilaramNoite foi marcada pela forte presença de chuva, que afetou todos os sete desfiles de hoje

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mocidade Alegre foi a quinta escola a desfilar no Anhembi



Sete escolas desfilaram no Sambódromo do Anhembi na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. No geral, foi uma noite com grandes desfiles, mas com Mocidade Alegre, Mancha Verde e Dragões da Real se destacando das demais. O primeiro desfile da noite foi o da Estrela do Terceiro Milênio, que atrasou por problemas para colocar os componentes nos carros. Na avenida, sob forte chuva, a agremiação do Grajaú falou sobre o riso e agitou o Anhembi com homenagens a grandes nomes da comédia brasileira e mundial. Destaque positivo para as fantasias e o canto forte dos 1.600 componentes. Em seguida, foi a vez da Acadêmicos do Tucuruvi entrar na avenida e homenagear Bezerra da Silva. Apesar do samba forte e visual bonito, a escola ficou abaixo do esperado.

A terceira escola a entrar na avenida foi a Mancha Verde, que cantou o xaxado e homenageou o Nordeste. As fantasias eram ricas em detalhes e o samba embalou o Anhembi, colocando a atual campeã como forte candidata ao tricampeonato. Na sequência, foi a vez da Império de Casa Verde tomar o Sambódromo com uma homenagem aos tambores africanos. Com o samba forte, a bateria brilhando e um visual de primeira, a escola também sacudiu a pista e se colocou como uma das favoritas ao título. O principal contra foi o canto fraco na avenida.

A Mocidade Alegre foi a quinta escola a entrar no Anhembi e mostrou as belezas do Japão ao contar a história de Yasuke. O samba foi cantado pela comunidade e a bateria foi um dos grandes destaques, com direito até a coreografia em frente ao recuo. As fantasias e alegorias também mostraram bom acabamento e credenciaram a escola a brigar pelo título. Na sequência veio o Águia de Ouro, que falou sobre as diferentes visões de céu, passando pela imaginação das crianças até homenagens a grandes sambistas. Carros que liberavam essências, referências a religiosidade e até a exaltação ao chocolate foram pontos altos do desfile. Por fim, a Dragões da Real homenageou João Pessoa e sacudiu o começo da manhã no Anhembi. A escola falou sobre a fé da capital da Paraíba, homenageou a festa junina e reconhecendo os primeiros habitantes da cidade, fazendo um grande desfile para encerrar o Grupo Especial deste ano. Os resultados serão divulgados na terça-feira, 21.