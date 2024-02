Carnaval 2024 deve ser o mais movimentado dos últimos cinco anos, diz governo de São Paulo

Cerca de 4,4 milhões de pessoas devem circular no Estado durante o feriado

RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimento de consumidores em busca de fantasias e adereços de carnaval na região da Rua 25 de Março, na zona central de São Paulo, nesta sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024.



A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 9, que o Carnaval 2024 deve superar as expectativas e se tornar o melhor dos últimos cinco anos. De acordo com dados do Centro do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), cerca de 4,4 milhões de pessoas devem circular no Estado durante o Carnaval e injetar R$ 5,72 bilhões de movimentação financeira direta em quatro dias de folia. Já a Associação Brasileira da Indústria de Hoteís (ABIH-SP) estima que a ocupação média hoteleira deve bater os 70,75% durante o feriado, o que representa um aumento de 17,88% frente ao Carnaval do ano passado. Em municípios do Litoral do Norte, Vale do Ribeira e Circuitos das Águas, a ocupação deve chegar a 100%.

Segundo dados do município, a capital paulista, que tem o maior Carnaval de rua do país, deve receber 500 desfiles que movimentarão cerca de 15 milhões de pessoas, incluindo turistas, moradores e comerciantes. Pirapora do Bom Jesus, famosa pelo turismo religioso, espera reunir mais de 25 mil foliões no Carnaval deste ano, parte deles na conhecida Casa do Samba. São Luiz do Paraitinga volta a comemorar o Carnaval após quatro sem folias, já que em 2023, mesmo com o fim das restrições, a região sofria com fortes chuvas. A cidade interiorana possui uma folia conhecida por blocos, bonecos e marchinhas. A previsão é que ocorra 100% de ocupação da rede hoteleira.

O município de Votuporanga, no noroeste de São Paulo, é bastante procurado por noites temáticas do “Carnaval Votu Show”, que este ano abre com o tema Tropical. Já Monteiro Lobato espera receber mais de quatro mil foliões com o tradicional desfile de bonecos gigantes, os “Pereirões”, enquanto Rio Claro tem um desfile tradicional de escolas de samba. Paraibuna, distante a apenas duas horas da capital, comemora o Carnaval com a famosa “Pamonhada” e blocos de rua.