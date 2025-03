AO VIVO: Acompanhe o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo

Ao todo, sete escolas se apresentarão na primeira noite de desfiles da elite do carnaval paulista; acompanhe

RICARDO YAMAMOTO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Vista aérea de drone de carros alegóricos das escolas de samba de São Paulo no Sambódromo do Anhembi



22h50 – Ficha técnica

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA COLORADO DO BRÁS

Fundação: 01/10/1975

Cores oficiais: vermelho e branco

Presidente: Antônio Carlos Borges (Ka)

Carnavalesco: David Eslavick

Mestre de Bateria: Acerola de Angola

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Brunno Mathias e Jéssica Veríssimo

Direção de Carnaval: Karyn Fernandez, Jairo Roizen e Thiago Morganti

Direção de Harmonia: João Daniel

Rainha de bateria: Camila Prins

Intérprete: Léo do Cavaco

Coreógrafa da Comissão de Frente: Paula Gasparini

Colocação em 2024: vice-campeã do grupo de acesso 1

Enredo 2024: “Os Encantos da Raiz do Mandacaru”

Ordem de desfile em 2025: 1º escola a desfilar na sexta-feira pelo grupo especial

Enredo 2025: “Afoxé Filhos de Gandhy, no ritmo da fé”

22h46 – Abrindo o desfile, a Colorado do Brás homenageará o carnaval baiano e suas instituições, com o samba enredo “Afoxé Filhos de Gandhy, no ritmo da fé”. Este sendo o maior afoxé do Brasil, com mais de 10 mil desfilantes por ano e que homenageia em sua fundação Mahatma Gandhi, com fortes influências de religiões de matriz africana.

22h15 – Boa noite! Começamos a transmissão ao vivo do primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de São Paulo. Logo mais, às 23h, a Colorado do Brás abre os desfiles da elite da folia paulistana.