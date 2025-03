AO VIVO: Acompanhe o segundo dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro

Ao todo, quatro escolas se apresentarão na segunda noite de desfiles da elite do carnaval carioca; acompanhe

Desfile da Acadêmicos da Mangueira na noite de ontem



23h02 – Segue a ala, “Obaluaê, o Senhor da Vida e da Morte”, com o Tripé “Ologun-Edé” e as alas “Exército de Oyó” e “Exército de Daóme”, que narra a guerra entre o reino de Daomé e Ilexá, o povo de Logun-Edé

23h – A escola decidiu se apresentar sem Rainha de Bateria, porque Lexa, que seria a dona da posição, teve problemas durante a gestação e não conseguiu se apresentar. A escola considerou que ela é insubstituível.

22h56 – “Ossain, o Mestre das Ervas Medicinais” é a próxima ala, seguida de “Euá, a Princesa da Camuflagem”, representa as artimanhas para se camuflar na mata. Camuflagem ligada ao lagarto.

22h53 – “Ogum, o Ferreiro”, próxima ala, mostra o ensinamento de Ogum a Ogun-Edé a forjar as próprias armas. Dominar o metal para fazer as próprias espadas e armaduras.

22h50 – “O Griô”, próxima ala, mostra os Orixás que passam ensinamento para evolução de Ogun-Edé,como Orixá.

22h47 – O próximo carro, “Sou Eu, Sou Eu” traz a cabeça de Logun-Edé, Pai Oxóssi, mãe Oxum e a personalidade dele, a Fera, herdada dos pais. A alegoria tem as caras deles girando na frente do carro. Também faz uma representação de uma mata mítica, cultuando a natureza. Mais de 600 plantas utilizadas na alegoria.

22h44 – Ala que segue é “Adó e Ijexá”, trás o artefato cabaça para guardar os remédios Adô.

22h42 – Próxima ala é “Erin A“Ervas e Ilus”. Ilus são pequenos atabaques tocados para convocar os Orixás, enquanto as ervas, trazem proteção para o corpo físico de figuras maléficas.

22h40 – As alas que seguem representam os elefantes sagrados de Logun-Edé, chamado “Erin Ancestral”, e os presentes que são dados pelos Orixás para a glória de Logun-Edé , chamada “Sacerdotisas Ilexá”.

22h34 – Ainda no Abre Alas, grávidas que estão na alegoria são cercadas por chafarizes intermitentes.

22h31 – O Abre Alas traz a Oxum, grávida que foi consultar Orunmilá sobre o destino de seu filho Orum. O nome do carro é “Desejo de de Iyami Oxum. Também a alegoria é adornada com o jogo de búzios, onde se joga 16 búzios em uma peneira ou tabúa para consultar o destino.

22h29 – Alas que seguem são Á Luz de Orunmilá e Totem Ijexá.

22h24 – A comissão de frente apresenta a relação entre Logun-Edé e Oxalá, um dia Oxalá conheceu Logun-Edé e o levou para viver em sua casa sob sua proteção. Deu a ele companhia, sabedoria e compreensão. Depois mostra a “travessura” de Logun-Edé que o leva ao reino dos homens.

22h21 – Escola é composta por:

Alas: 26

Alegorias: 6 carros e 2 tripés

Componentes: 2.365

22h18 – A escola toma a Avenida.

22h01 – Ficha técnica

Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca

Fundação: 31/12/1931

Cores: Azul Pavão e Amarelo Ouro

Presidente: Fernando Horta

Enredo 2025: Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita

Carnavalesco: Edson Pereira

Diretor de Carnaval: Fernando Costa

Intérprete: Ito Melodia

Mestre de Bateria: Casagrande

Rainha de Bateria: Lexa

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Matheus André e Lucinha Nobre

Comissão de Frente: Bruna Lopes e Ariadne Lax

22h – A Unidos da Tijuca abrirá o desfile na segunda noite com o enredo “Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita”, falando do orixá que carrega a essência da juventude e a força das tradições, sendo considerado um símbolo de esperança e renovação.

22h -Boa noite! Começamos a transmissão ao vivo do segundo dia dos desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Logo mais, às 22h, a Unidos da Tijuca a abre o segundo dia de desfiles da elite da folia carioca.