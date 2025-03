Carnaval 2025: Alto nível marca primeiro dia de desfile das escolas de samba em SP

Enredos passaram por diversos temas como: cultura afro-brasileira, literatura, justiça e até homenagem para Cazuza

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Homenagem da escola Camisa Verde e Branca ao Cazuza



O primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial de São Paulo foi um verdadeiro espetáculo de cores, ritmos e criatividade. Entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, 14 escolas cruzaram a avenida do Sambódromo do Anhembi, apresentando enredos que exploraram temas como a rica cultura afro-brasileira, a literatura e a busca por justiça.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem ao icônico cantor Cazuza, que trouxe nostalgia e emoção ao público presente. As escolas tiveram entre 55 e 65 minutos para impressionar os jurados, e a competição foi acirrada.

A programação continua neste sábado, com a escola Águias de Ouro, que promete encantar com o enredo “Em Retalhos de Cetim, Águias de Ouro Do Jeito Que a Vida Quer”, a partir das 23h.

Paralelamente aos desfiles, os blocos de rua também têm agitado a cidade de São Paulo, atraindo um grande número de visitantes. A prefeitura, ciente do aumento do fluxo de pessoas, preparou uma megaestrutura para garantir a segurança e o conforto de moradores e turistas. Com policiamento reforçado e distribuição de água, a cidade está pronta para receber o público.

O prefeito Ricardo Nunes destacou a expectativa de quebra de recordes de público, graças à estrutura montada. Os blocos de rua começaram cedo, com um deles iniciando às 7h30 na Barra Funda, oferecendo opções para todos os gostos e horários.

O carnaval de São Paulo, que já começou antes do período oficial, promete se estender também no pós-carnaval. A cidade, que antes ficava vazia durante o feriado, agora se transformou em um destino turístico vibrante, com o carnaval do Sambódromo, os blocos de rua, a gastronomia paulistana e seus marcos históricos. Este novo cenário atrai tanto os paulistanos quanto visitantes de outras regiões, que vêm em busca de diversão e cultura.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA