Carnaval 2025: Saiba quais escolas desfilam nesta terça no Rio e os horários

Apresentações estão previstas para começar às 22h e acabar por volta das 4h

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paolla Oliveira Rainha de Bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio



Está terça-feira (4) marca o último dia de desfila das escolas de samba do Rio de Janeiro na Sapucaí. Esse terceiro dia é uma novidade no calendário, já que historicamente, apenas dois dias eram destinados para os desfiles, só que a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) implementou mudanças neste ano, aumentando para mais um dia, além do dia das campeãs, que acontece no final de semana seguinte do Carnaval. Com as alterações o tempo de desfile das escolas aumento em 10 minutos, ou seja, passou de 70 minutos para 80, com intervalo de 10 entre uma apresentação e outra. As apresentações estão previstas para começar às 22h e acabar por volta das 4h. Confira as escolas que abrem o Carnaval do Rio de Janeiro na Sapucaí.

Confira as escolas que desfilam nesta terça:

22h -Mocidade Independente de Padre Miguel

Tema: “Voltando para o futuro, não há limites para sonhar”, faz reflexão sobre os próximos passos para o futuro da humanidade.

Entre 23h30 e 23h40 -Paraíso do Tuiuti

Tema: “Quem Tem Medo de Xica Manicongo?”, homenagem para a primeira mulher trans documentada no Brasil, trazida do Congo e escravizada em Salvador.

Entre 0h50 e 1h10 -Acadêmicos do Grande Rio

Tema: “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, fala sobre as entidades encantadas que habitam as pororocas, no encontro das águas do rio com o mar

Entre 2h10 e 2h40 -Portela

Tema: “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento”.