Carnaval do Rio atrai 70 mil foliões em meio a altas temperaturas

Termômetros na capital fluminense registraram 38ºC neste domingo; entre os 52 blocos que desfilaram, destacaram-se o Cordão do Boitatá e a Charanga Talismã

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Foliões no desfile do Bloco Cordão do Boi Tatá, uns dos mais antigos do Rio



Cerca de 70 mil foliões marcaram presença nos blocos de Carnaval do Rio de Janeiro, enfrentando temperaturas que chegaram a 38ºC. Entre os 52 blocos que desfilaram, destacaram-se o Cordão do Boitatá e a Charanga Talismã, que trouxeram alegria e animação às ruas da cidade. O Cordão do Boitatá, que se apresentou na Praça XV, prestou homenagens a grandes nomes da música brasileira, como Gonzaguinha. O evento contou com a participação de diversos artistas, que animaram o público com suas performances e canções conhecidas.

No Aterro do Flamengo, o bloco Divinas Tretas fez uma celebração da diversidade, apresentando músicas de Pabllo Vittar. Além da festa, o bloco também lançou uma campanha contra o assédio, promovendo um ambiente seguro e acolhedor para todos os foliões.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Charanga Talismã, que se apresentou na Zona Norte, trouxe um espetáculo circense em sua comissão de frente, encantando os presentes com acrobacias e performances artísticas. A mistura de música e arte foi um dos destaques do Carnaval carioca, que continua a atrair multidões todos os anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA