Confira como foi o segundo dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo

Últimas sete escolas entraram no Sambódromo do Anhembi neste sábado (1º), fechando o Carnaval paulistano; Águia de Ouro é a primeira a entrar na avenida e Vai-Vai fecha o desfile

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Termina neste sábado o desfile das escolas de samba de São Paulo



06h47– Encerramos aqui a transmissão ao vivo dos desfiles do Grupo Especial! Obrigado por acompanhar!

6h41 – ACABOU! Com 1h e 5 minutos de desfile, a Camisa Verde e Branco encerra sua apresentação e o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo.

06h34 – Reta final: Vai-Vai caminha para a finalização do desfile.

06h26 – Velha guarda e ala “Zona da Alegria” chegam junto ao último carro “Ao raiar de um novo dia, Apoteosedo Bixiga”.

06h23 – Carro “Cacilda, Um Grande Amor” é apresentado. Atriz é uma das maiores do país e a escola buscou apresentá-la por meio do vermelho.

06h19 – Alas “Teatro Oficina”, “As Boas” e a “Ala das Crianças” chegam ao desfile.

06h13 – Alas “Para Dar Um Fim No Juizo de Deus” e “Roda Viva” entram na avenida.

06h11 – Segundo carro homenageia Zé Celso.

06h08 – Ala “A Vida Impressa em Dólar” entra no sambódromo.

05h58 – O primeiro carro do Vai-Vai chega na pista do Sambódromo. Abre alas “No Banquete De Baco, A Saracura Devora Zé Celso”.

05h54 – Vem a ala das baianas!

05h44 – A comissão da maior campeã chega mostrando porque é a maior. “Um Gênio Entre dois mundos”, representando o tradicional Teatro Oficina, com a coroa da escola no topo, trás versões de Zé Celso através de gêneros diversos e misturados.

Ficha técnica – GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL SOCIAL ESCOLA DE SAMBA VAI-VAI

Fundação: 01/01/1930

Cores oficiais: preto e branco

Presidente: Clarício Gonçalves

Carnavalesco: Sidnei França

Mestres de Bateria: Tadeu e Beto

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Renato e Fabíola

Direção de Carnaval: Danilo Alves, Ezequiel Nascimento, Fernando Romano, Luiz Robles e Paulo Rogério.

Direção de Harmonia: Luiz Robles e Paulo Melo

Intérprete: Luiz Felipe (LF)

Coreógrafo da Comissão de Frente: Sérgio Cardoso

Colocação em 2024: 8º lugar – grupo especial

Enredo 2024: “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano”

Ordem do desfile em 2025: 7º escola a desfilar no sábado pelo grupo especial

Enredo 2025: “O Xamã Devorado y A Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem”

05h41 – A maior campeã de São Paulo, com 15 títulos, chega para se apresentar, a Vai-Vai vem aí! Com o enredo “O xamã devorado y a deglutição bacante de quem ousou sonhar desordem”, composto por Naio Denay e Francis Gabriel, a escola homenageia o dramaturgo Zé Celso Martinez, falecido em 2023.

05h30 – O sol nasce, a última alegoria da Estrela do Terceiro Milênio passa a linha de chegada, os últimos integrantes passam e os portões se fecham. 1h03 de desfile.

05h13 – O quarto carro, “Salve A Mangueira, Os Bailes Gays E Os Bailes De Carnaval”, homenageia a escola Estação Primeira de Mangueira, que acolheu Leci Brandão, primeira mulher negra e gay a integrar a ala de compositores da escola carioca. Referências também a mais figuras importantes para o movimento social.

05h06 – Após a ala fake news, o terceiro carro “A Comunidade Das Artes”, trás diversas figuras de destaque da comunidade LGBT, nacionais e internacionais, através de esculturas no veículo.

05h02 – A ala das baianas, “Acolhimento de mãe”, trazem o olhar, o cuidado das figuras maternas diante das dificuldades que, não apenas, crianças enfrentam.

04h58 – Depois de passar por cenários que marcaram a história pelo preconceito, o segundo carro, “StoneWall: O Orgulho e a Noite Lgbt+”, remete

a série de protestos realizados por membros da comunidade LGBT em resposta a uma batida policial que começou nas primeiras do dia de 28 de junho de 1969, no bairro de Greenwich Village, na cidade de Nova York.

04h47 – O abre alas da Samba Estrela, “O Mar Da Hipocrisia E O Inferno Da Condenação”, trás, na primeira parte do carro, o mar da hipocrisia, onde anjos pedem silêncio a condutas preconceituosas. Seguida do “Grande Demônio”, que pouco a pouco revela seu verdadeiro rosto: Um espelho, trazendo a reflexão que nós mesmos podemos ser esta figura.

04h37 – A comissão de frente, “Um Não À Violência, Um Sim Ao Amor”, trás uma encenação de hipócritas, representados através de vestes e máscaras iguais, contra aqueles que trazem a diversidade, em cores e roupas que incomodam. Partes da apresentação remetem à uma história real de homofobia, que ocorreu no Brasil em 2010.

Ficha técnica – GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ESTRELA DO TERCEIRO MILÊNIO

Fundação: 05/05/1998

Cores oficiais: vermelho, azul, branco e verde

Presidente: Silvão Leite

Carnavalesco: Murilo Lobo

Mestre de Bateria: Vitor Velloso

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Arthur Santos e Waleska Gomes

Direção de Carnaval: Carlos Pires

Direção de Harmonia: Wilson Olímpio da Costa (Japa)

Musa da Bateria: Mirela Birnfeld Leite

Madrinha da escola: Priscila Reis

Intérpretes: Grazzi Brasil e Darlan Alves

Coreógrafo da comissão de frente: Régis Santos

Colocação em 2024: campeã do grupo de acesso 1

Enredo 2024: “Vovó Cici conta e o Grajaú canta: O Mito da Criação”

Ordem de desfile em 2025: 6º escola a desfilar no sábado pelo grupo especial

Enredo 2025: “Muito Além do Arco-Iris!”

04h33 – Vem aí a penúltima escola do segundo dia de desfiles. A escola Estrela do Terceiro Milênio chega com o enredo “Muito Além do Arco-Íris – Tire o Preconceito do Caminho que nós Vamos passar com Amor”, composta por Rodrigo Minuetto, Rodolfo Minuetto, Gui Cruz, Portuga, Imperial, Reinaldo Marques, Willian Tadeu e Vitor Gabriel. Escola alerta para o preconceito sofrido por pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, celebra a representatividade e destaca personagens importantes desta cultura.

04h22 – Portões de fecham e os Acadêmicos do Tucuruvi encerram as apresentações após 1h03 de desfile.

04h04 – Último carro, “O Manto”, representa o grande manto do povo tupinambá trás elementos indígenas tradicionais. Um grande cocar no topo do veículo trás rostos de figuras que lutaram pelos povos originários.

04h02 – Vem aí a ala das baianas, “Majés, O Voo Do Pássaro Ancestral”.

03h56 – Penúltimo carro, “Ritual Ibirapema”, conta com elementos no chão que dão mais vida ao veículo, cheio de cor vermelha, que representa o sangue derramados dos indígenas. Um pajé segura a cabeça de Dom Pedro e pajés utilizam arcos e flechas para defenderem seu povo.

03h46 – Entra na pista o segundo carro, “A Feitura Do Manto”. Alegoria possui 6 mil penas coladas uma à uma e detalhes em barro para dar mais vida aos detalhes.

03h38 – O primeiro carro, abre Alas, “O Sonho Do Manto”, representa uma floresta galática, repleto de efeitos visuais e cores vibrantes.

03h36 – Acadêmicos apresentam, assim como a Mocidade, o pede passagem, “Portal Dos Sonhos”, abrindo caminho para primeira ala e carro da escola.

03h27 – A comissão de frente do Tucuruvi, “Assojaba”, representa o ritual indígena no qual sonham pela busca do manto levado.

Ficha Técnica – GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS DO TUCURUVI

Fundação: 01/02/1976

Cores oficiais: azul, amarelo, branco e vermelho

Presidente: Hussein Abdo El Selam (Sr. Jamil)

Carnavalescos: Dione Leite e Nicolas Gonçalves

Mestre de Bateria: Serginho

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Luan Caliel e Beatriz Teixeira

Direção de Carnaval: Rodrigo Delduque

Direção de Harmonia: Fabiana Lopes

Rainha de bateria: Carla Prata

Intérprete: Hudson Luiz

Coreógrafo da comissão de frente: Renan Banov

Colocação em 2024: 7º lugar do grupo Especial

Enredo 2024: “Ifá”

Ordem de desfile em 2025: 5º escola a desfilar no sábado pelo grupo especial

Enredo 2025: “Assojaba – A busca pelo manto”

03h26 – A quinta escola do segundo dia de desfile, Acadêmicos do Tucuruvi entra na pista do Sambódromo em busca da primeira estrela, do primeiro título. O enredo “Assojaba – A busca pelo manto”, composto por Macaco Branco, Professor Carlos Bebeto, Djalma Santos, Chiquinho Gomes, Dr. Marcelo, Denis Moraes, Marcelo Faria Busca, retrata as vestimentas de indígenas tupinambás que foram levadas do Brasil para serem expostas no exterior.

03h13 – Desfile da Gaviões chefa ao fim, 01h01 de apresentação da Fiel.

03h10 – Desfile da escola alvinegra chega a 58 minutos de duração. Todos demonstram muita tranquilidade e confiança pelo trabalho que vai chegando ao fim.

02h58 – Chega o último carro da Gaviões, “Ewá e a Profecia”.

02h51 – “Exu e Aluvaiá Em Ato de Libertação” é o tema do terceiro carro da Gaviões, com as caravelas de escravizadores “pegando fogo”, de forma muito bem representada por tecidos e movimentos constantes das chamas.

02h45 – O segundo carro da Gaviões, “No Palácio de Xangô”, representa a máscara de Egungun. Alegoria foi inspirada em um castelo na Nigéria. Filhos e filhas de santos saudando Xangô, oixá dos raios e da justiça, sendo justo, bondoso, forte e ágil, e não tolerando injustiças cometidas por mentirosos e por bandidos.

02h43 – A ala das baianas, “Resiliência Gueledé”, da Gaviões, brilha no sambódromo.

02h30 – O carro abre alas da Gaviões, “No Pântano de Nanã”, apresenta o símbolo e brazão do Timão carregado pelo Gavião, e o encontro de Orunmilá com Nanã em seu pântano.

02h20 – A comissão de frente, “Me Fiz Emi Caminheiro”, apresenta na alegoria, que representa um tabuleiro de búzios, um ritual através de máscaras.

Ficha técnica – GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA GAVIÕES DA FIEL TORCIDA

Fundação: 01/07/1969

Cores oficiais: preto e branco

Presidente: Alexandre Domênico Pereira (Alê)

Carnavalescos: Rayner Pereira e Júlio Poloni

Mestre de Bateria: Ciro Castilho

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Wagner Lima e Carolline Barbosa

Direção de Carnaval: André (Mogi), Celso Ribeiro, Cleber Sobrinho, Edson Oliveira, Carlos Guedes (Pantinho), Leandro Machado, Fábio Camara (Fantasma) e Sérgio Barros.

Direção de Harmonia: Comissão de Harmonia (Lucas Carvalho, Rodrigo Silva, Rogério Lencione, Alexander dos Santos, Erica Jacobucci, Suian Barros, Rodrigo Germano e Tay Valverde)

Rainha de bateria: Sabrina Sato

Intérprete: Ernesto Teixeira

Coreógrafo da Comissão de Frente: Robson Bernardino

Colocação em 2024: 4º lugar – grupo Especial

Enredo 2024: “Vou te Levar pro Infinito”

Ordem do desfile 2025: 4º escola a desfilar no sábado pelo grupo especial

Enredo 2025: “Irin Ajó Emi Ojisé”

02h18 – Agora sim! Entra na pista a Gaviões da Fiel. Com o enredo “Irin Ajó Emi Ojisé” (A Viagem de Um Espírito Mensageiro), composto por, Grandão, Sukata, José Rifai, Ovelha JB, Juliano, Guga Pacheco, Gabriel Lima, Japa Mooca, Wesley, Morganti, Andrezinho, B. Cardoso, Gladzik, Renne Rocha e Dentinho do Morro. A escola apresenta pela primeira vez em sua história um enredo afro, adotando o orixá Orunmilá, que se transforma em máscara e ganha diferentes formas conforme conhece rituais e regiões africanas.

02h05 – Gaviões da Fiel aguarda a organização do evento secar a água na pista deixada pela Mocidade Alegre. No terceiro carro da escola, 10 mil litros de água eram carregados no veículo. Para evitar incidentes, um leve atraso para entrada da escola alvinegra.

01h51 – Mocidade passa pelos portões após 1h03 de apresentação.

01h48 – Em 1 hora de desfile, alegoria é literalmente arrastada pela avenida e um cheiro muito forte de plástico queimado toma conta dos arredores do quarto carro. Apesar dos problemas e muita correria, o tempo de apresentação não é afetado.

01h30 – Quarto carro, “Mandigas Para Mais Uma Vitória”, carrega 12 baianas no carro, que representam o número de títulos da escola. Na parte de trás, as mãos de Solange, carregando terços nas mãos. Veículo enfrenta problemas para manobrar.

01h20 – Escola pinta a avenida com prata, trazendo o terceiro carro “Quem Não Tem Balangandã Não Vai ao Bonfim”, homenageia os símbolos da Bahia e se aprofunda nas crenças, explorando a força espiritual através de rituais, amuletos e talismãs.

01h16 – Luzes do segundo carro se apagaram por alguns segundo, gerando certa tensão na equipe. Evento não programado pode gerar punição e perda de pontos.

01h14 – Chega o segundo carro da Mocidade, “Altares das Irmandades Negras”, o veículo mais trabalhoso da escola, que levou dois meses e meio para ficar pronto. Pinturas a mão, simulando madeira.

01h03 – Chega o carro abre-alas, estruturas celebrando e representando os amuletos das religiões afro-brasileiras.

01h01 – Escola apresenta o “pede passagem”, elemento cenográfico atualmente pouco utilizado.

00h55 – O carro da comissão de frente da Mocidade chega, representando, aos rituais, as bolsas de mandigas, símbolo de fé africana. Essas bolsas guardavam orações, e quem as fazia e consagrava, eram os sacerdotes mulçumanos, que garantia aos portadores segurança e proteção.