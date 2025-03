Mulher morde pessoas no camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro

Ao ser abordada, Danielle Buenaga de Azevedo mostrou resistência e também tentou agredir os guardas; segundo polícia, ela apresentava sinais de embriaguez

Na noite de terça-feira (4), guardas municipais prenderam uma mulher que apresentava sinais de embriaguez após ela morder várias pessoas em um camarote localizado no setor 5 do sambódromo do Rio de Janeiro, durante o encerramento dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial.

A intervenção foi solicitada por um segurança do camarote, que acionou a Ronda Maria da Penha, uma unidade da Guarda Municipal. Ao ser abordada, a mulher mostrou resistência e tentou agredir os guardas, também mordendo-os. Após ser dominada, ela foi encaminhada a uma delegacia para os procedimentos legais. De acordo com a Polícia Civil, Danielle Buenaga de Azevedo foi presa em flagrante pelos crimes de lesão corporal, resistência e desacato. Ela passou por audiência de custódia e vai responder em liberdade.

Além desse incidente, a Ronda Maria da Penha também atendeu a ocorrências de violência contra mulheres durante o Carnaval, com registros na sexta-feira (28) e no domingo (2). Em uma dessas situações, a equipe precisou do apoio da Polícia Militar, pois o agressor atacou os guardas durante a detenção. Durante todo o período carnavalesco, a equipe atuou tanto no sambódromo quanto em desfiles de grandes blocos nas ruas, trabalhando para evitar tumultos nas aglomerações.

