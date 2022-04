Carnaval: Blocos de rua são transformados em festas particulares; confira programação 

Alguns eventos terão entrada gratuita, enquanto outros estão com a venda de ingressos aberta; desfiles de rua foram cancelados em janeiro de 2022

Bruno Rocha/Estadão Conteúdo Carnaval foi adiado neste ano por causa da pandemia de Covid-19



Em virtude da alta de casos de Covid-19 causados pela disseminação da variante Ômicron no início do ano, a Prefeitura de São Paulo decidiu, em 6 de janeiro, cancelar o Carnaval de rua em 2022. Nesta quarta-feira, 20, a Secretaria Municipal de Cultura ofereceu aos organizadores as datas de 16 e 17 de julho para a realização dos desfiles. A data, no entanto, ainda não está confirmada. Como os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi foram adiados para este feriado de Tiradentes, os megablocos decidiram aproveitar a mesma data para comemorar. Sem poder sair às rua, os organizadores optaram pela realização de festas privadas, algumas, inclusive, com entrada gratuitas. Outros 50 blocos menores devem sair às ruas de forma não oficial nos próximos dias. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, são eventos pequenos, que devem ocorrer em áreas mais afastadas do centro. A administração municipal não tem o poder de autorizar ou não o desfile dos blocos neste feriado, mas pediu que os representantes avisem as subprefeituras para que a limpeza das vias seja providenciada.

Confira a programação:

Quinta-feira, 21 de abril

Charanga do França

Horário: 12h às 22h

Local: Cervejaria Tarantino – Rua Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim das Graças

Entrada: R$ 50

Minhoqueens com Valesca Popozuda

Horário: 15h às 5h

Local: Club A – Alameda dos Aicás, 1642 – Moema

Entrada: R$ 60

Bloco Casa Comigo

Horário: 14h às 22h

Local: We Sampa – Rua Gustav Willi Borghoff, 100, Parque Industrial Tomas Edson

Entrada: R$ 70

Sereianos

Horário: 16 às 01h

Local: Espaço Nobre – Rua Formosa, 65, Centro Histórico de São Paulo

Entrada: R$ 20

Bloco Lua Vai

Horário: 21h às 5h

Local: Mundo Pensante – Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Entrada: R$ 50

Agrada Gregos – Baile da Lia

Horário: 21h às 6h

Local: Sonora Garden – Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé

Entrada: R$ 94,81 a R$ 142,31

Sexta-feira, 22 de abril

Agrada Gregos – Atrás do Trio

Horário: 21h às 6h

Local: Sonora Garden – Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé

Entrada: R$ 94,81 a R$ 142,31

Bloco Soul Chico

Horário: 22h

Local: Bar do Baixo – Rua Girassol, 67, Vila Madelena

Entrada: Gratuita

Sábado, 23 de abril

Minhoqueens com Lia Clark

Horário: 15h às 5h

Local: Club A – Alameda dos Aicás, 1642 – Moema

Entrada: R$ 60

Pagu

Horário: 15h às 22h

Local: Nossa Arena – Acesso pela rua Nicolas Boer, 100, Parque Industrial Tomas Edson

Entrada: Gratuita

Agrada Gregos – Circo da Ludmilla

Horário: 21h às 6h

Local: Sonora Garden – Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé

Entrada: R$ 94,81 a R$ 142,31

Bloco Sargento Pimenta no CarnaTrabuca

Horário: A partir das 13h

Local: Prainha Trabuca – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4433

Entrada: Mulher R$ 70, homem R$ 90

Domingo, 24 de abril

Carnamauri no CarnaTrabuca

Horário: A partir das 13h

Local: Prainha Trabuca – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4433

Entrada: Mulher R$ 65, homem R$ 85