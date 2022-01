Carnaval de São Paulo e do Rio é adiado para abril

Desfiles das escolas de samba vão ocorrer no feriado de Tiradentes; decisão foi tomada após aumento de casos de Covid-19

ALICE VERGUEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO Desfiles vão ocorrer durante o feriado de Tiradentes



As prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro anunciaram nesta sexta-feira, 21, o adiamento dos desfiles de escolas de samba para abril. O evento vai ocorrer no feriado de Tiradentes. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), ressaltou que os municípios seguiram a recomendação dos secretários estaduais de Saúde por causa do aumento de casos de Covid-19. A decisão ocorreu em uma reunião por videoconferência entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), o prefeito Ricardo Nunes, o secretário de Saúde carioca Daniel Soranz, o secretário de Saúde paulistano Edson Aparecido, além dos presidentes das Ligas de Escolas de Samba de ambas as cidades. “Esperamos que no dia 21 de abril tenhamos uma grande festa, mas ressalto mais uma vez a compreensão da Liga das Escolas de Samba”, disse Nunes. O Carnaval de rua dos dois municípios já tinham sido cancelados por causa da pandemia. No entanto, ainda não havia uma decisão definitiva sobre os desfiles.