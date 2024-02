Carnaval de São Paulo: Tarado Ni Você, MinhoQueens, Agrada Gregos e outros megablocos agitam a cidade

Tradicionais ‘bloquinhos’ revivem machinas, sucessos de divas pops e misturam axé, funk e sertanejo

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Confira a programação dos megablocos que prometem agitar o carnaval de São Paulo, com muita música e diversão para os foliões



O Carnaval de São Paulo oferece diversas opções para os foliões que gostam de megablocos, carinhosamente chamamos de ‘bloquinhos’. Na capital paulista, a folia começa neste sábado com a concentração – que teve início às 9h – do bloco Tarado Ni Você, Tarado Ni Carnaval!, que tem como proposta reviver o carnaval de marchinhas através das músicas do renomado Caetano Veloso. Logo em seguida, às 12h, o MinhoQueens anima o Minhocão com sucessos nacionais e internacionais das maiores divas do mundo, enquanto o Parque Ibirapuera será palco, mais uma vez, do tradicional Agrada Gregos a partir das 13h, com uma mistura de pop, axé, funk, bagaceira e sertanejo ao ar livre. Outras regiões também trazem opções aos foliões. Na Vila Mariana, o bloco Siga La Pelota se apresenta a partir das 10h, com um repertório que inclui Daniela Mercury, Margareth Menezes, Ara Ketu, Olodum, Jorge Ben, Caetano, Amelinha, O Rappa e muito mais. Já o bloco Amoribunda, da Aclimação, se reúne às 14h.

*Reportagem produzida com auxílio de IA