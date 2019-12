Reprodução / Aconteceu em Bertioga Carro atola em Bertioga, litoral de São Paulo, após tentar descarregar moto aquática



Um carro encalhou na praia em Bertioga, litoral de São Paulo, durante a tarde deste sábado (28). O caso surpreendeu os banhistas, que se depararam com o veículo com as rodas submersas no mar. De acordo com prefeitura, o motorista tentava deixar uma moto aquática na água, não conhecia o local e acabou atolando.

O carro precisou ser tirado da faixa de areia com a ajuda de um trator. A informação é do G1.

Ainda segundo a prefeitura de Bertioga, o local onde o carro atolou é próximo a uma marina e é próprio para o desembarque de barcos, motos aquáticas e similares, portanto, o motorista do veículo não foi autuado.