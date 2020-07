Carro do comboio presidencial bate na entrada do Planalto

Ainda não há informações sobre feridos

Jovem Pan Cerca de 10 minutos antes o presidente saiu acompanhado dos veículos sem falar com a imprensa ou com apoiadores



O carro que abre o comboio do presidente da República, Jair Bolsonaro, bateu ao realizar a curva da entrada do Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (1º). Nas imagens, é possível ver um carro preto e, ao lado, uma maca e uma ambulância. Cerca de 10 minutos antes o presidente saiu acompanhado da segurança sem falar com a imprensa — como tem feito nos últimos dias.

Após o acidente, o presidente pediu para o comboio parar, desceu do carro e acompanhou o atendimento aos agentes que estavam no veículo. Ainda não há informações sobre feridos. A agenda do presidente, que tinha compromissos com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi atrasada em alguns minutos.