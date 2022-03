Carro é engolido por cratera em avenida de São Paulo; veja vídeo

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 21, na zona oeste da capital paulista; Comgás, Sasbesp e Defesa Civil foram acionadas para averiguar danos

Reprodução/ Redes Sociais Acidente aconteceu na Avenida Eliseu de Almeida na manhã desta segunda-feira, 21



Uma cratera engoliu um carro na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, na Zona Oeste da cidade de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 9h desta segunda-feira, 21, e foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Segundo a corporação, não houve nenhuma vítima fatal no acidente e cinco viaturas estão sendo utilizadas no atendimento da ocorrência. Além disso, os bombeiros informaram que outras entidades foram acionadas para verificar danos, sendo elas a COMGÁS, a Defesa Civil e Sabesp. Vídeos enviados à Jovem Pan mostram uma pessoa deixando a cratera com o auxílio de uma escada e outros detalhes do acidente. Confira: