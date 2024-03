Casa de Chico Mendes é atingida por cheia recorde no Acre

Acervo foi removido pela Prefeitura de Xapuri na segunda-feira, quando as águas já atingiam os fundos e os banheiros; imóvel onde o ativista viveu e foi assassinado em 1988 é tombado em nível nacional desde 2011

Reprodução/Instagram/@chicomendescomite Enchente em Xapuri (AC) deixou a casa onde morava Chico Mendes praticamente sumersa



A antiga casa de Chico Mendes, tombada como patrimônio cultural nacional, foi atingida pela cheia recorde que afeta a maior parte dos municípios do Acre. Imagens divulgadas pelo Comitê Chico Mendes nas redes sociais mostram o imóvel praticamente submerso, com apenas a parte superior visível. Após passar por obras de reforço e restauro, a casa havia sido reaberta ao público há menos de quatro meses. O acervo da residência foi removido pela Prefeitura de Xapuri na segunda-feira, 26, quando as águas do Rio Acre já atingiam os fundos do imóvel e os banheiros. A enchente continuou a subir nos dias seguintes, causando danos e obrigando a remoção de móveis originais e outros itens do acervo pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Corpo de Bombeiros.

As inundações no Acre deixaram ao menos três pessoas mortas e mais de 24 mil desalojados e desabrigados, levando 19 municípios a decretarem estado de emergência. A casa de Chico Mendes, onde o ativista viveu e foi assassinado em 1988, é tombada em nível nacional desde 2011 e tem histórico de danos com cheias, tendo sido praticamente submersa em 2015 e com águas chegando a quase um metro de altura no ano passado. O diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do Iphan, Andrey Schlee, manifestou solidariedade ao povo de Xapuri (AC) pelas fortes chuvas que atingem o Norte do Brasil. Ele afirmou que a Casa de Chico Mendes será recuperada, após o restauro realizado em novembro, que incluiu a substituição de peças de madeira da fachada e a recuperação de telhas danificadas, com custo de cerca de R$ 92 mil.

