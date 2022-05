Casa desliza por conta das enchentes e é levada pelo rio em Recife; veja vídeo

Homem grita desesperado: ‘Olha a casa caindo. Ô, senhor do céu. A casa caiu’; ao menos 33 pessoas já morreram por causa das fortes chuvas

Reprodução/Intagram/esquerdadiariooficial Casa desaparece em meio ao Rio Capibaribe, em Recife



Uma casa desabou e foi levada pelo neste sábado, 28, no município de Macaparana, na Zona da Mata de Pernambuco, em decorrências das enchentes causadas pelas fortes chuvas que estão caindo na região e já deixou ao menos 33 pessoas mortas. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que a casa desliza e desaparece no meio do Rio Capibaribe. “Olha a casa caindo. Ô, senhor do céu. A casa caiu”, grita um homem, desesperado. De acordo com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), até às 6h deste sábado, 20 municípios já acumularam mais de 200 milímetros de chuva, entre eles o Recife (209 mm), Jaboatão dos Guararapes (215 mm) e São Lourenço da Mata (200,2 mm). Itapissuma foi a cidade com maior precipitação, registrando 318 milímetros. O grande volume de água causou alagamentos e transbordamentos de rios.