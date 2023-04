Casal é resgatado de helicóptero após jet-ski atolar em área de mangue no Maranhão

Dupla foi içada e levada até o Cais de Raposa, no interior do Estado; caso ocorreu no sábado, 22

Reprodução/CTA Casal resgatado pelos Bombeiros do Maranhão após jet-ski atolar em área de manguezal



Um casal foi resgatado de helicóptero após ficar atolado em uma área de manguezal em Raposa, no interior do Maranhão, no sábado, 22. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), o casal foi salvo pelo Centro Tático Aéreo (CTA). De acordo com a pasta, a dupla passeava na região quando o jet-ski em que estavam atolou em uma área de manguezal. Ele é reconhecido por árvores com raízes expostas e solo com bastante lama. Ainda segundo a pasta, o resgate foi efetuado pela tripulação do Águia 02. A equipe localizou as vítimas após informações de familiares dos desparecidos, que foram içadas e levadas até o Cais do município. O mangue é uma formação vegetal de regiões alagadiças e ocorre apenas em áreas tropicais ou subtropicais no encontro entre o rio e o mar.