Casamento comunitário em SP: Saiba como funciona e como participar; inscrições terminam na sexta

Cerimônia permite que vários casais formalizem sua união ao mesmo tempo; inscrições precisam ser feitas de maneira presencial

Reprodução/Google Street View Inscrições devem ser feitas presencialmente em uma das 18 unidades do CIC



Os casais interessados em participar do casamento comunitário organizado pelo Centro de Integração da Cidadania (CIC), da Secretaria da Justiça e Cidadania devem realizar suas inscrições até sexta-feira, 13. A prática é uma cerimônia em que vários casais oficializam a união no mesmo dia e horário. A iniciativa da CIC acontecerá no dia 12 de junho deste ano, entre as 10h e as 17h no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro. As inscrições serão encerradas às 17h de sexta-feira. Os casais interessados deverão comparecer presencialmente em uma das 18 unidades do CIC na capital, Grande São Paulo, interior e litoral e apresentar os seguintes documentos:

Solteiro menor: Certidão de Nascimento atualizada (válida por 90 dias) e a presença dos pais munidos de RG e CPF;

Solteiro maior: Certidão de Nascimento atualizada (válida por 90 dias);

Divorciado: Certidão de Casamento com averbação do divórcio;

Viúvo: Certidão de Casamento e Certidão de Óbito

Além desses documentos, todos os interessados devem levar RG, CPF ou CNH e a Carteira de Trabalho ou comprovante de rendimento, caso possua. A ação visa possibilitar a união de casais com renda total de até três salários mínimos, comprovada pelos documentos citados acima. Os casais que se encaixarem neste perfil terão direito a gratuidade na documentação e na cerimônia. O prazo para que o casal habilite sua situação no cartório após a inscrição foi ampliado, indo para terça-feira, 17. Confira onde ficam as unidades dos CIC no Estado de São Paulo: