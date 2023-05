Caso Dom e Bruno: Acusados prestam depoimento na tarde desta segunda-feira

Interrogatório será decisivo para a Justiça definir se investigados irão a júri popular

Reprodução/Arquivo Pessoal O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram assassinados em junho do ano passado



Os três acusados do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira prestam depoimento na tarde desta segunda-feira 8, à Justiça Federal. O crime ocorreu em junho do ano passado, no Vale do Javari, no Amazonas. Os réus são Amarildo da Costa de Oliveira, o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, e Jeferson da Silva Lima. A partir da audiência, a Justiça deverá decidir se os mesmos serão levados a júri popular.

A advogada de defesa, Goreth Rubim, diz que os réus deverão apresentar a sua versão dos fatos. “A defesa está muito tranquila em relação a todo o trabalho desenvolvido até aqui. Esse momento do interrogatório é importante porque os pescadores terão a oportunidade de falar a sua versão dos fatos e contar o que realmente aconteceu”, reforçou a defensora.

Acusados

Os presos estão presos desde junho do ano passado, quando foram identificados como autores dos crimes. Eles estão em presídios federais no Paraná e Mato Grosso e deverão ser ouvidos em audiência on-line pela Justiça Federal, em Tabatinga, no interior do Estado do Amazonas. Até o momento, outras nove pessoas já foram ouvidas sobre o caso nos primeiros cinco dias de audiência.