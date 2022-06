Caso Dom e Bruno: Justiça decreta prisão temporária do segundo suspeito

Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, foi preso pela Polícia Federal na noite da terça-feira, 14; buscas completam 11 dias

Divulgação/Polícia Federal Em nota, Polícia Federal informou, na terça-feira, 14, que o segundo suspeito de envolvimento no desaparecimento foi preso



O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) determinou, nesta quarta-feira, 15, a prisão temporária de Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, acusado de envolvimento no desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. A decisão é assinada pela juíza Jacinta Silva dos Santos, titular da Comarca de Atalaia do Norte, município do interior do Amazonas. Oseney foi preso pela Polícia Federal (PF) na noite da terça-feira, 14. Com ele, de acordo com a PF, foram encontrados alguns cartuchos de arma de fogo e um remo. Dos Santos é irmão de Amarildo da Costa de Oliveira, o “Pelado”, primeiro suspeito a ser preso pelas autoridades. De acordo com a investigação, os irmãos teriam agido juntos. Dom Philips e Bruno desapareceram no domingo, 5, na região do Vale do Javari.

O prazo de 30 dias da prisão temporária, prorrogável por mais 30, passa a valer a partir da data do cumprimento do mandado de prisão expedido pela Comarca. O processo tramita sob Segredo de Justiça. As buscas por Dom e Bruno completaram 11 dias nesta quarta-feira, 15. Nos últimos dias, as equipes tem atuado, de forma mais concentrada, na região do Rio Itaquaí, onde objetos pessoais dos dois desaparecidos foram encontrados.