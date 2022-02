Caso Henry Borel: Advogados de Jairinho solicitam afastamento da juíza

Defesa alega que a responsável em julgar o caso não seria imparcial e que ‘já está plenamente convicta da materialidade do caso’ antes mesmo de sua definição

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/05/2021 Representantes do Dr. Jairinho pediram a troca da juíza responsável pelo caso Henry Borel



Os advogados responsáveis pela defesa do ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos Júnior, no caso que envolve a morte do menino Henry Borel, solicitaram a substituição da juíza Elizabeth Machado Louro no caso. A alegação da defesa é de que a responsável pelo julgamento não é isenta para analisar o processo. Para sustentar a acusação, os representantes de Jairinho anexaram imagens da juíza junto a Sonia de Fátima Moura, mãe da modelo Eliza Samúdio, assassinada em 2010. Com isso, a defesa do ex-político argumenta que Fátima é “uma apoiadora declarada da família do assistente de acusação”.

Outra justificativa para o pedido, baseia-se em um pedido de adiamento do depoimento de Jairinho. Segundo os advogados, os laudos periciais estariam incompletos, além de não ter sido incluído nos autos. A juíza afirmou que a “materialidade está, sim, comprovada nos autos, através do laudo”. “antes mesmo de encerrar o feito, Vossa Excelência já está plenamente convicta da materialidade do caso”, escreve a defesa de Jairinho no pedido de suspeição. “Esta defesa técnica, data vênia, entende que presença de Vossa Excelência nesses atos é incompatível com a imparcialidade e a independência que se esperam de quem deverá julgar esta causa criminal”, afirma a defesa do ex-vereador.