Casos confirmados de coronavírus no Brasil saltam para 176

ANGELO CARCONI/EFE/ANSA A maioria dos casos continua presente na região Sudeste, com 139



O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde deste domingo (15) informou que o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil subiu de 121 para 176. Há ainda 1915 casos suspeitos (divididos entre todos os estados), e 1470 descartados.

A maioria dos casos continua presente na região Sudeste, com 139. Destes, 112 são em São Paulo, e 24 no Rio de Janeiro.

Secretário da Secom infectado

Um dos novos casos registrados neste fim de semana foi o do secretário-adjunto da Comunicação da Presidência (Secom), Samy Liberman, braço direto do chefe da Secom, Fábio Wajngarten, o primeiro testar positivo após viagem com o presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Com o secretário, sobe para sete o número de pessoas confirmadas com o novo coronavírus após viagem presidencial.