Casos suspeitos de coronavírus no Brasil continuam em 9; nenhum foi confirmado

Caso do RS, que já havia sido descartado, voltou a ser suspeito

EFE/EPA/Rungroj Yongrit Nesta tarde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou "emergência global de saúde"



O Ministério da Saúde afirmou em coletiva nesta quinta-feira (30) que os casos suspeitos de coronavírus no Brasil continuam em nove. No entanto, de ontem para hoje, um foi excluído (no Rio de Janeiro), quatro foram descartados por contaminação laboratorial para outras doenças (dois em Santa Catarina, um em São Paulo e um no Paraná) e quatro foram incluídos: um no RJ, um em SP, um no Paraná e um no Rio Grande do Sul.

O caso do RS já havia sido descartado e voltou a ser suspeito. Segundo a pasta, o balanço final fica em nove casos suspeitos: um em Minas Gerais, um no RJ, três em SP, dois no RS, um no Paraná e um no Ceará.

Nesta tarde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou “emergência global de saúde”. De acordo com o titular da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Wanderson Kleber de Oliveira, o Brasil não vai mudar seu grau de atenção de “perigo iminente”, apenas quando for confirmado o primeiro caso no País.

O ministério informou, ainda, que provavelmente nesta sexta-feira (31) terá a resposta se o caso de Belo Horizonte foi confirmado ou não.