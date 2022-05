Casos de Covid-19 chegam a 121 em duas semanas em 15 escolas do Estado de São Paulo

Sindicato de professores orientou associados a fazerem monitoramento e informarem situação na unidade em que trabalham

André Luis Ferreira/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 14/10/2021 Escolas tentaram se adaptar para evitar transmissão de casos de Covid-19



Com o número de novos casos de Covid-19 ainda na casa dos milhares todo dia no Brasil, as escolas continuam sendo afetadas: em um levantamento realizado pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo), foram contabilizados 121 casos no período entre os dias 11 e 26 de maio, em apenas 15 escolas do Estado, entre professores, alunos e funcionários. Segundo a Apeoesp, a média é de oito casos por escola, maior do que de 5,6 verificada entre o início de fevereiro e o final de março. O Sindicato orientou as subsedes a fazerem o monitoramento dos casos em cada região, solicitando os dados das direções das escolas, e que cobrem aos dirigentes regionais de ensino a retomada dos protocolos sanitários nas escolas.