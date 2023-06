Casos de roubos e furtos caem 24% na Parada LGBT+ deste ano

Polícias Militar e Civil operaram de maneira conjunta e detectaram uma quadrilha que furtou 61 aparelhos celulares

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Parada LGBT+ deste ano tem queda na taxa de roubos e furtos



A 27º Parada LGBT+, que ocorreu no último domingo, 11, na Avenida Paulista, teve queda de 24% nos casos de roubo e furto, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Para as dez horas de evento, as polícias Civil e Militar operaram de maneira conjunta e registraram 74 furtos e roubos de objetos e 59 furtos e roubos de celulares, ante 175, no total, no último ano. A PM reforçou o policiamento com 2.000 agentes que monitoraram todo o percurso do desfile, da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt. A Polícia Civil também fez ações especiais durante o encontro, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu 10 suspeitos de integrar uma quadrilha que furtava celulares – nesta ação a polícia recuperou 61 aparelhos. Outros 39 aparelhos também foram recuperados em outras intervenções policiais durante o evento. Segundo dados das autoridades, há uma tendência de queda na criminalidade durante os grandes eventos na capital paulista. A Marcha para Jesus, que ocorreu também no feriado de Corpus Christi, por exemplo, teve uma prisão registrada e um furto de celular. Já no Carnaval, houve queda de 40% no número de furtos e roubos de celulares em comparação à 2020.