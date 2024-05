CBF adia jogos de equipes gaúchas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Medida afeta 12 jogos de diversas competições e divisões do futebol brasileiro; Estado vive situação de emergência, com 31 mortos, 74 desaparecidos e 56 feridos

MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Alagamento no entorno do estádio do Beira-Rio, que pertence ao Internacional



Devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar todas as partidas envolvendo equipes gaúchas como visitantes até a próxima segunda-feira (6). A medida afeta 12 jogos de diversas competições e divisões do futebol brasileiro. Entre as partidas adiadas estão três jogos da série A do Campeonato Brasileiro: Grêmio x Criciúma, Juventude x Atlético-GO e Cruzeiro x Internacional. Além disso, a partida entre Internacional e Ferroviária, válida pela série A1 do Campeonato Brasileiro feminino, também foi remarcada.

O Rio Grande do Sul enfrenta uma situação de emergência devido às chuvas, com 31 mortes registradas e 74 pessoas desaparecidas, 56 feridos, de acordo com informações da Defesa Civil. O governo estadual decretou estado de calamidade pública, determinando que órgãos públicos prestem apoio à população afetada. A CBF justificou a decisão de adiar os jogos com base nos ofícios enviados pelo governador e pelo chefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que destacam a gravidade da situação. A confederação ressaltou a importância de priorizar o atendimento à população e a solidariedade neste momento de crise. Os alagamentos e bloqueios de estradas no estado impossibilitam o deslocamento seguro das delegações e equipes de arbitragem, o que inviabiliza a realização dos jogos com segurança. A CBF destacou a necessidade de garantir a integridade de todos os envolvidos em eventos esportivos, diante do cenário de emergência em todo o Rio Grande do Sul.

