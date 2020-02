Ceará registra 29 homicídios em 1 dia em meio à paralisação de PMs

Estadão Conteúdo O balanço oficial do mês de fevereiro, ainda não consolidado, aponta que 160 CVLIs já ocorreram entre 1º e 18 de janeiro



O Ceará registrou o período mais violento do ano nas últimas 24 horas, depois do início da paralisação das forças de segurança pública do Estado. Apenas na quarta-feira (19) foram assassinadas 29 pessoas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública.

O número de mortes é mais de três vezes maior que a média registrada no resto do ano.

Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, apenas em janeiro, ocorreram 261 crimes violentos letais intencionais (CVLI) — classificação que inclui crimes como homicídio doloso, latrocínio e feminicídio — o que corresponde a uma média de 8,4 assassinatos no primeiro mês do ano.

O balanço oficial do mês de fevereiro, ainda não consolidado, aponta que 160 CVLIs já ocorreram entre 1º e 18 de janeiro. Caso os números não sejam revisados, a média para os primeiros 48 dias do ano é de 8,6 mortes violentas.

Desde o início da manhã desta sexta-feira (21) o Secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, se reúne com os demais representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para definir como será a atuação da Força Nacional e do Exército Brasileiro nas ruas de Fortaleza e no interior.

Cerca de 300 homens da Força Nacional desembarcaram na capital cearense nessa quinta-feira (20). A princípio, eles ficarão alojados na cidade.

*Com informações do Estadão Conteúdo