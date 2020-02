Ceará tem 127 homicídios desde o início da paralisação de policiais

JOÃO DIJORGE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Força Nacional está trabalhando na segurança do Ceará desde o início da paralisação policial



Subiu para 127 o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Ceará desde o início da paralisação dos policiais militares, no dia 18. O motim começou pela falta de acordo sobre o reajuste salarial entre parte da categoria e o governo do Estado. Somente neste sábado, 34 pessoas morreram.

Os CVLIs englobam casos enquadrados como homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. A última sexta-feira, 21, foi o dia mais violento registrado desde o início de 2020 – o número de CVLI chegou a 37.

Mesmo com reforço da Força Nacional e do Exército no Estado, os crimes continuam acontecendo. Ao todo, 2,8 mil homens ocupam as ruas da capital e de algumas cidades do interior com o intuito de amenizar os efeitos da crise. A medida está dentro da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada pelo presidente Jair Bolsonaro.

* Com informações do Estadão Conteúdo