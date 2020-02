Cedae interrompe funcionamento da Estação de Guandu, no Rio

A empresa justificou que encontrou detergentes na água bruta que chega à estação de tratamento

Divulgação/CEDAE Funcionamento da Estação de Guandu foi interrompido pela Cedae



A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) confirmou nesta segunda-feira (3) a interrupção do funcionamento da Estação de Tratamento de Guandu. A informação foi divulgada pelo site G1.

Em nota, a empresa justificou que encontrou detergentes na água bruta que chega à estação de tratamento e, por isso, decidiu interromper as operações.

“Para garantir a segurança hídrica das regiões atendidas pelo sistema Guandu, a diretoria de Saneamento e Grande Produção da Cedae decidiu fechar as comportas da entrada do canal principal da estação”, diz o comunicado.

Segundo a Cedae, a contaminação foi causada pelas fortes chuvas que castigaram o Rio de Janeiro na noite deste domingo (2). O material teria sido arrastado pelas águas.

A Cedae e a Estação de Guandu estão no centro de uma crise hídrica no Rio. A empresa é acusada de distribuir água contaminada a consumidores, que relatam receber água com cor escura e forte odor.

Para solucionar os problemas, a Cedae começou a usar carvão ativado para tratar a água. Na semana passada, o governador Wilson Witzel (PSC) anunciou que a Estação de Guandu passará por obras de emergência.