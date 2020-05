Celso de Mello envia à PGR pedidos de depoimento e apreensão do celular de Bolsonaro

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Ainda nesta sexta-feira (22), Celso de Mello vai decidir sobre a divulgação na íntegra ou parcial da reunião com ministros do dia 22 de abril



O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello enviou à Procuradoria-geral da República três notícias-crimes apresentadas por partidos e parlamentares.

Eles pedem desdobramentos das investigações da denúncia do ex-ministro Sergio Moro, que acusa o presidente Jair Bolsonaro de querer interferir na Polícia Federal.

Ainda nesta sexta-feira (22), Celso de Mello vai decidir sobre a divulgação na íntegra ou parcial da reunião com ministros do dia 22 de abril, em que Jair Bolsonaro teria manifestado desejo de interferir na corporação.

As medidas solicitadas por Celso de Mello nesta sexta incluem o depoimento do presidente Bolsonaro e a apreensão do celular dele e do filho Carlos para perícia.

De acordo com o ministro do STF, é “dever jurídico do Estado promover a apuração da autoria e da materialidade dos fatos delituosos narrados por ‘qualquer pessoa do povo’”.

Os requerimentos chegaram à Corte logo após as denúncias de Sergio Moro em seu discurso de saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no dia 24 de abril.

É praxe que os documentos sejam encaminhados à PGR para manifestação, já que é a Procuradoria-geral o órgão responsável por propor investigação do presidente.