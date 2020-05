Celso de Mello deve decidir sobre fim do sigilo de vídeo até sexta-feira

O ministro decano do STF informou que começou a assisti-lo às 18h desta segunda

Agência Brasil Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello



O Supremo Tribunal Federal (STF) informou em nota, nesta segunda-feira (18), que o ministro Celso de Mello, decano da Corte e relator do inquérito que investiga suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, deve decidir sobre o fim do sigilo no vídeo da reunião interministerial até esta sexta-feira (22).

Segundo a nota, o ministro recebeu um pen-drive contendo o arquivo em vídeo da reunião do dia 22 de abril nesta segunda. Ele começou a assisti-lo às 18 horas e “decidirá a respeito do levantamento do sigilo – parcial ou total – até o final desta semana”.

Celso de Mello está afastado do prédio da Corte em Brasília devido ao isolamento social, por fazer parte do grupo de risco da Covid-19.

“Recebi a equipe da Polícia Federal , chefiada pela Dra. Christiane Correa Machado, em meu gabinete, na data de hoje, que me atualizou sobre o andamento das investigações criminais e entregou-me um pen drive contendo vídeo e áudio da reunião ministerial de 22/4/2020. Após esse encontro, comecei, agora, a assistir ao vídeo, devendo liberar minha decisão até esta próxima 6a. feira, dia 22/05, talvez antes.”

A reunião foi apontada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro como prova da tentativa do presidente de interferência na direção da Polícia Federal, o que o levou a pedir demissão do cargo em abril.