Centro de SP tem ‘apagão’ de energia na manhã desta sexta-feira

A região central de São Paulo passou parte da manhã desta sexta-feira (26) sem energia elétrica. Por volta das 9h, moradores de bairros como República, Bela Vista, Santa Cecília e Vila Buarque começaram a relatar nas redes sociais o “apagão” registrado nas ruas.

Segundo a Enel, empresa responsável pela distribuição, o problema foi corrigido por volta das 10h15. “A Enel Distribuição São Paulo esclarece que, novamente, houve um desarme na linha de transmissão da CTEEP, o que impactou o fornecimento de energia no Centro da Capital. Por meio de manobras com equipamentos de automação, a distribuidora religou todos os clientes afetados”, disse em nota enviada à Jovem Pan.

A queda de energia influenciou também no transporte público. A Linha 1-Azul do Metrô chegou a ter a circulação interrompida. “Estamos com uma falha na alimentação da energia elétrica que recebemos da concessionária para energizar os trens. Por causa disso, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada”, disse.

A normalização dos trens ocorreu por volta das 10h20.