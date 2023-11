CET elabora plano de trânsito para shows do RBD no Morumbi; veja vias interditadas

Apresentações do quinteto mexicano devem reunir milhares de fãs no estádio; Companhia recomenda utilização do transporte público para ir ao show

Divulgação/São Paulo FC Estádio receberá shows do grupo mexicano nos dias 12 e 13 de novembro



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá monitorar o trânsito no entorno do estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, no domingo, 12, e na segunda-feira, 13, quando acontecerão shows do grupo mexicano RBD. Segundo a CET, a partir das 14h, algumas vias poderão ter acesso bloqueado para permitir a entrada no show. São elas a Avenida Giovanni Gronchi, a Avenida Jorge João Saad, a Avenida Jules Rimet e a Praça Roberto Gomes Pedrosa. Já para a operação saída, a CET alerta para os bloqueios a partir das 22h das mesmas vias da entrada, além da Praça Santos Coimbra e Rua Corgie Assad Abdalla. A CET recomenda que os fãs do grupo utilizem o transporte público, relembrando que o estádio fica próximo da Estação São Paulo/Morumbi da Linha 4-Amarela do Metrô. Para os que forem de carro, a Companhia recomenda evitar confiar em guardadores de carro, não estacionar em locais com cavaletes e utilizar vias alternativas às que serão bloqueadas.