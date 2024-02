Chuva forte em São Paulo causa 13 pontos de alagamento e deixa cidade em estado de atenção

A chuva iniciou pelo período da manhã, de forma isolada e sem concentração em uma região específica

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Por conta das chuvas que se aproximam da cidade de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) informa novo estado de atenção para alagamentos na Zona Sul e Oeste, nesta terça-feira (20), Na foto, nuvens carregadas sobre a região oeste da capital paulista.



O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo colocou a capital em estado de atenção nesta terça-feira, 20, e também para os próximos dias. A chuva iniciou pelo período da manhã, de forma isolada e sem concentração em uma região específica. Contudo, nesta tarde, ela ganhou intensidade, especialmente na Zona Sul da capital, e se alastrou por outras regiões do município. O estado de atenção emitido pelo CGE orienta a população para ficar atenta às rajadas de vento, descargas elétricas e chuva forte. Entre 12h35 e 15h30 foram registrados treze pontos de alagamentos. Até o momento, o acumulado de fevereiro é de 104,8mm, quase 50% do esperado para o mês. A previsão é de que nesta quarta-feira, 21, a madrugada registre temperatura em torno de 20ºC, com muitas nuvens e chuviscos. Os percentuais de umidade do ar devem permanecer entre 65% e 95%. Já nesta quinta-feira, 21, deve seguir a previsão de chuva isolada no período da manhã e termômetros por volta dos 19ºC na madrugada.