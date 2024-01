Chanceleres de Venezuela e Guiana se reúnem em Brasília para discutir sobre Essequibo

Encontro contará com a mediação de Brasil, Dominica e São Vicente e Granadinas

Martín SILVA / AFP Essequibo é uma região rica em recursos naturais e é disputada entre as duas nações há mais de um século



O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, pousou em Brasília nesta quarta-feira, 24, para se reunir nesta quinta-feira, 25, com o chanceler da Guiana, Hugh Hilton Todd. Os dois discutirão sobre a disputa territorial pela região de Essequibo. O encontro contará com a mediação de Brasil, Dominica e São Vicente e Granadinas. “Vamos ter uma nova etapa de diálogo direto, de diálogo bilateral. Reativar esse diálogo direto é um sucesso para a diplomacia”, afirmou Gil. O objetivo da reunião é dissipar as tensões ocasionadas no final do ano passado e que quase levaram a um conflito armado na região.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para a Guiana, a disputa deve ser resolvida pela Corte Internacional de Justiça. Já a Venezuela acredita que o Acordo de Genebra, assinado em 1966, é o que estabelece as diretrizes para uma solução negociada. “Esperamos que a Guiana também venha com espírito de boa fé, e veremos isso nas conversas de amanhã”, disse o chanceler venezuelano. A região de Essequibo é disputada entre as duas nações há mais de um século, mas o conflito se intensificou em 2015 após a descoberta de depósitos de petróleo na área. O território de 160 mil km² é rico em recursos naturais.

*Com informações da Agence France-Presse