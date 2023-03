Chef Izabel Alvares lança curso online sobre os fundamentos da cozinha 

Ganhadora da segunda edição do ‘MasterChef Brasil’ deseja ensinar de forma dinâmica e criar uma comunidade de cozinheiros

Divulgação/Niu Cursos Izabel Alvares venceu o "MasterChef Brasil" em 2015 e se formou na maior escola de gastronomia do mundo, a Le Cordon Bleu Paris



Para os entusiastas da gastronomia, o nome da chef Izabel Alvares é conhecido há cerca de oito anos. A ex-produtora de eventos teve uma passagem inesquecível pelo “MasterChef Brasil” de 2015 e, além de conquistar o paladar dos chefs, garantiu o primeiro lugar na competição. Atualmente, com uma agenda cheia de compromissos gastronômicos, ela também é empresária e está ampliando os horizontes com o curso “Cozinha Fundamental” na plataforma da Niu Cursos. “Eu queria fazer um verdadeiro resumão, que fosse essencial para você se tornar um bom cozinheiro. Por isso ‘Cozinha Fundamental’, porque é, literalmente, os fundamentos da cozinha”, explica a chef.

Novos horizontes após o Masterchef

Após vencer o reality show, Izabel teve vivências que agregaram muito à sua vida profissional. Uma delas, que conquistou como parte do prêmio, foi ter estudado na maior escola de gastronomia do mundo, a Le Cordon Bleu Paris, onde aperfeiçoou e adquiriu novas técnicas culinárias. Ao comentar momentos marcantes, Alvares também citou a oportunidade de ter trabalhado no Le Pré Catelan, antigo restaurante francês localizado no Rio de Janeiro, que contava com uma estrela Michelin e era comandado por Roland Villar, um dos maiores chefs do mundo. Além disso, destacou o dia em que cozinhou para o príncipe da Noruega. “Quando ele veio ao Brasil, eu fiz para ele um churrasco de bacalhau. Depois ele acabou me convidando para conhecer a Noruega, e eu passei dez dias lá, conhecendo o país inteiro. Foi uma experiência inacreditável, que só a cozinha poderia me proporcionar.”

A vida e os desafios de empreender no universo gastronômico

Izabel também transformou a sua vida ao perder 40 kg com uma alimentação low carb. Essa foi uma das razões para engrenar a criação da Magrela Shop, uma loja de produtos artesanais que, após quatro anos de funcionamento, passa por um processo de industrialização para entrar em supermercados. “Estamos readaptando nossas massas e criações para poder passar nas máquinas, e é um processo longo, mas muito gostoso de fazer”, comenta. Além da Magrela Shop e de seu buffet, Abelha Catering, a chef aposta nas redes sociais para engajar na carreira de influenciadora gastronômica, trazendo um conteúdo de qualidade aos seguidores, além de conquistar muitas parcerias publicitárias. “Eu preciso publicar, pelo menos, quatro ou cinco receitas por semana para manter a minha audiência e criar um novo público para me seguir e entender um pouco mais sobre a gastronomia.”

A elaboração do curso ‘Gastronomia Fundamental’

Idealizado em 2022, a ideia do curso surgiu a partir da força que a educação online tem no Brasil, além da praticidade e dinamismo do ensino sem perder os detalhes e alta qualidade. Usando como base parte dos aprendizados que obteve na Le Cordon Bleu, Izabel cruzou todos os conhecimentos com suas vivências. “Peguei as minhas aulas, que tinha transcritas, e entendi o que dali foi tão importante para mim, que mudou a maneira como eu cozinhei, que considerei o verdadeiro valor a partir daquele curso, e aí eu adaptei para a realidade brasileira.” A chef destaca que seu principal objetivo é compartilhar, de forma sucinta, o máximo de conhecimento que obteve ao longo da sua carreira e considera que o conteúdo não é apenas para quem deseja aprender a cozinhar, mas também conhecer maneiras práticas de funcionamento e empreendedorismo, tema bastante abordado durante as aulas.

Conhecimento na prática e materiais exclusivos na Niu Cursos

Tendo como maior expectativa a criação de uma comunidade de cozinheiros com fundamentos bons na cozinha, Izabel destaca que o maior diferencial do curso “Cozinha Fundamental” é o dinamismo. “Acho que eu consegui resumir, em 16 horas de curso, tudo que você precisa saber para se tornar um cozinheiro de verdade. O curso é curto, rápido, dinâmico, suficiente para a pessoa fazer uma reciclagem profissional ou se inserir no mercado com segurança.”

O conteúdo, que já está com matrículas abertas e condições especiais na plataforma da Niu Cursos, conta com 40 aulas divididas em 15 módulos e abrange desde a cozinha clássica até a contemporânea, além de abordar os primeiros passos, cortes básicos, caldos, molhos, selagem de proteínas, guisados, preparo de frutos do mar, técnicas de ovos, o clássico arroz com feijão, risotos, massas, sobremesas e muito mais. O aluno também tem acesso a conteúdos extra, como tabelas de temperatura de carne, utensílios necessários na cozinha, panelas ideias e outras informações importantes, além de uma apostila totalmente descritiva. “Fiz com muito cuidado, transcrevi em gramas todas as receitas que eu faço passo a passo”, finaliza a chef.