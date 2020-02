China: mortes por coronavírus sobem para 2.345

EFE/WU HONG Em comunicado, o órgão chinês afirmou, também, que há 5.365 casos suspeitos na China e que 20.649 pessoas já foram curadas



A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta sexta-feira (21) que o número de casos de coronavírus no país subiu para 76.288 e o total de mortes aumentou para 2.345. Em relação à quinta-feira, foram 397 novos infectados e 109 novos óbitos.

Em comunicado, o órgão chinês afirmou, também, que há 5.365 casos suspeitos na China e que 20.649 pessoas já foram curadas. O documento informou, ainda, que há 68 casos da doença confirmados em Hong Kong, com dois óbitos, dez casos em Macau e 26 em Taiwan.

Brasil

O Ministério da Saúde decidiu aumentar seu nível de vigilância a respeito de pessoas que voltem da Ásia com sintomas semelhantes ao novo coronavírus. Até então, pessoas com viagem recente à China e que apresentem febre mais um sintoma respiratório, como tosse, por exemplo, eram tratados como suspeitas de ter o vírus.

A partir de hoje, no entanto, a definição de caso suspeito também vale para pessoas que vierem do Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja e apresentarem sintomas.

* Com informações do Estadão Conteúdo