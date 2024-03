Chuva alaga ruas de São Paulo, invade estações de trem e metrô e deixa pessoas ilhadas

Tempestade causou transtornos nas obras da Linha Laranja do Metrô, deixou estação da Luz sem energia e impediu transferência em alguns terminais; carros ficaram submersos em diversos pontos da cidade

Imagem da forte chuva no bairro do Itaim, zona sul de São Paulo, registrada por um morador



São Paulo entrou em estado de atenção na noite desta terça-feira, 5, por causa da forte chuva que atingiu a cidade e provocou alagamentos na nas zonas Norte, Leste, Sul e no Centro, e deixou carros debaixo d’água, estações de trem e metrô alagadas e dezenas de pessoas ilhadas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE), áreas de chuvas formadas pelo calor e umidade atuaram com forte intensidade na cidade. O primeiro alerta de alagamento foi emitido por volta das 18h, com as Zonas Norte e Leste sendo as mais atingidas pelo temporal. Às 20h30 foi encerrado o estado de atenção na cidade.

Às 20h15, foram registrados 27 pontos de alagamento na cidade, segundo o CGE, sendo 13 intransitáveis. Os maiores índices registrados pelas estações meteorológicas do CGE da prefeitura de São Paulo e os locais mais atingidos foram: Sé: 84 milímetros, Santana/Tucuruvi: 64,8 mm, Vila Maria – Vila Guilherme: 57 mm, Mooca: 55 mm, Pirituba: 46,2 mm e Penha: 29,5 mm. Na Zona Norte, o Córrego Paciência, na Av. Edu Chaves, 532, transbordou.

Em relação ao transporte público, que também foi afetado, a estação da Luz, além da queda de energia registrada, teve a transferência entre a CPTM e a Linha 4 parcialmente alagada, causando transtornos enormes aos passageiros. Na República, dois acessos precisaram ser fechados. No Brás, a plataforma ficou cheia de água, o mesmo aconteceu na Linha-8 Diamante, que fez com que a operação fosse realizada de forma parcial e o serviço foi paralisado entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras/Barra Funda.

O CGE informa que a tendência para os próximos dias é de mais instabilidade no tempo, porque a chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo, com seu ramo mais significativo sobre o oceano, vai fortalecer as instabilidades sobre a parte continental, pelo menos até a quarta-feira, 6. Além da previsão de chuva a temperatura diminui, amenizando o calor observado nos dias anteriores.

Plataforma no Brás nesse momento

Mais um dia de humilhação no transporte público de São Paulo. Estação da Luz alagada na transferência para o metrô