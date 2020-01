⚡️💨 Em consequência do temporal com vento desta noite em Niterói (RJ), o navio plataforma P-70 da Petrobras se aproximou da praia. Linhas de ancoragens do navio se romperam durante a ventania. Estrutura foi reconduzida pela empresa ao local onde ficará fundeada. Não houve feridos.

