Chuva forte causa alagamentos, deslizamentos e uma morte na região metropolitana do Rio

Pessoa estava em carro que caiu em valão no município de São Gonçalo; outros quatro ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves

Divulgação / Twitter / Centro de Operações Rio / @OperacoesRio Avenida Brasil foi uma das vias que sofreram com bolsões de água e via escorregadia



A chuva forte que atingiu o Estado do Rio de Janeiro na noite desta sexta, 29, causou ao menos uma morte na região metropolitana da capital carioca, no município de São Gonçalo. Uma pessoa morreu e quatro sofreram ferimentos leves quando o carro em que estavam caiu em um valão no bairro de Monjolos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate. A identidade da pessoa falecida não foi informada. A cidade do Rio de Janeiro está em estado de atenção desde as 23h45 de sexta, e registrou um deslizamento que atingiu quatro casas na Travessa Antonina, na Praça Seca, mas as residências estavam vazias e ninguém foi atingido, segundo a Defesa Civil. A subprefeitura de Jacarepaguá alertou para a possibilidade de que outras movimentações de terra ocorram. De acordo com o site Alerta Rio, mantido pela prefeitura da capital, há sete alagamentos no momento e oito já acabaram, além de um bolsão de água em via agora e 49 já encerrados.