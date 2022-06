Chuva forte causa alagamentos e novo deslizamento no Recife; não há vítimas

Corpo de Bombeiros atendeu deslizamento de barreira no Córrego do Boleiro por volta do meio-dia

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Recife teve pontos de alagamento neste sábado e registrou uma queda de barreira



Uma semana depois das fortes chuvas que vitimaram 128 pessoas em Pernambuco, neste sábado, 04, Recife voltou a sofrer com outro temporal. A Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC) divulgou no fim de sexta-feira avisos do risco de fortes chuvas para as regiões da Mata Sul, região metropolitana de Recife e Mata Norte. A chuva chegou durante o período da manhã e deixou algumas estradas e avenidas alagadas na capital, além de ter causado um deslizamento de terra no Córrego do Boleiro, no bairro Nova Descoberta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados às 12h52 (horário de Brasília) para o deslizamento de barreira que atingiu uma residência. Equipes foram enviadas e não houve vítimas. O local foi isolado e a Defesa Civil acionada. Segundo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a região de Recife e arredores está sob risco de chuvas intensas até este domingo, com volumes de até 100 mm/dia e ventos intensos. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde.